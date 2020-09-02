Разработчик "Новичка" усомнился в выводах ФРГ по ситуации с Навальным

Москва выступает за тщательное расследование инцидента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.

МИД России в ответ на заявления властей Германии о ситуации с якобы отравленным российским оппозиционером призвал к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках существующих правовых механизмов, передает "ТВ Центр".

Ранее немецкий кабинет министров со ссылкой на специалистов Бундесвера заявил, что российский гражданин Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", был отравлен веществом, известным как "Новичок". Российские дипломаты сочли подозрительной поспешность, с которой на Западе подхватили версию об отравлении. Исследования российских медиков, изучавших состояние больного, не подтвердили предположение о том, что он был отравлен. Москва выступает за тщательное расследование инцидента, о чем неоднократно были уведомлены официальные инстанции ФРГ.

"27 августа Генеральная прокуратура России обратилась к министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В нем содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения Алексея Навального после того, как он покинул Россию, в частности, основания для предварительных диагнозов, изложенных клиникой "Шарите". Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился. Складывается впечатление, что кто-то запрещает минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами. Если стоит задача обосновать некие заранее подготовленные ответные меры, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятно, почему в ход идут публичное обращение в ЕС и НАТО и даже упоминание ОЗХО", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении проинформировать о новых обстоятельствах инцидента партнеров по ЕС и НАТО. Она также призвала Россию дать ответы на сложные вопросы обо всех обстоятельствах произошедшего. В то же время ученые, занимавшиеся разработкой "Новичка", уверены, что симптомы, которые наблюдаются у пациента, не имеют ничего общего с отравлением этим веществом. Начиная с того, что последствия такого происшествия были бы совсем иными.

"Вообще этого дела не было бы, так как он был бы на кладбище. "Новичок" - вещество судорожного действия. А здесь типичная панкреатитная картина, она полностью сходится с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы. Попытки увязать "отравление" с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой. А пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят", - заявил профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы "Новичок".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"