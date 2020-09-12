Регионы получили первую партию вакцины "Спутник V"

Начинается массовое исследование

Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы, сообщили в Минздраве. В процессе этой поставки отработают организационные моменты. Первыми препарат получат те, кто входит в группу риска.

Напомним, что первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 разработали в научном центре имени Гамалеи. Исследования показали, что препарат эффективен и безопасен. Он формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу до двух лет, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания. В них участвуют около сорока тысяч добровольцев. Также тестирования пройдут на Ближнем Востоке, в Индии, Мексике и Бразилии. Результаты станут известны в октябре.

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