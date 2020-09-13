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Трамп обвинил престарелого Байдена в употреблении наркотиков

11:49
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Президент считает, что его сопернику не место в Белом доме

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в употреблении запрещённых веществ. Якобы тот принимает лекарства или наркотики для повышения работоспособности. Свои подозрения действующий глава государства объяснил тем, что его соперник по предвыборной гонке несвязно говорит.
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Трамп неоднократно подчёркивал преклонный возраст конкурента - 77 лет - и утверждал, что в случае победы Байден не сможет выполнять обязанности президента. К слову, сам Трамп всего на три года моложе кандидата от демократов.

Байден, в свою очередь, обвинил республиканца в игнорировании проблем изменения климата и неэффективных действиях по борьбе с природными пожарами, которые несколько недель не утихают на западе США. В интернет попали пугающие кадры огненного смерча, уничтожающего всё на своём пути. Общее число жертв стихийного бедствия уже достигло 29 человек, сообщает "ТВ Центр". 

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