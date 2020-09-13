Трамп обвинил престарелого Байдена в употреблении наркотиков

Президент считает, что его сопернику не место в Белом доме

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в употреблении запрещённых веществ. Якобы тот принимает лекарства или наркотики для повышения работоспособности. Свои подозрения действующий глава государства объяснил тем, что его соперник по предвыборной гонке несвязно говорит.

Трамп неоднократно подчёркивал преклонный возраст конкурента - 77 лет - и утверждал, что в случае победы Байден не сможет выполнять обязанности президента. К слову, сам Трамп всего на три года моложе кандидата от демократов.

Байден, в свою очередь, обвинил республиканца в игнорировании проблем изменения климата и неэффективных действиях по борьбе с природными пожарами, которые несколько недель не утихают на западе США. В интернет попали пугающие кадры огненного смерча, уничтожающего всё на своём пути. Общее число жертв стихийного бедствия уже достигло 29 человек, сообщает "ТВ Центр".

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