Мишустин поблагодарил власти Москвы за работу по борьбе с коронавирусом

Столица внесла серьезную лепту в борьбу с COVID-19, заявил премьер-министр

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, темпы прироста заболевания составляют полпроцента. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Его в режиме видеоконференции провел Михаил Мишустин. Одним из основных вопросов повестки стала вакцинация. Министр здравоохранения доложил премьеру, что небольшие партии вакцины от COVID-19 доставлены уже в 30 регионов страны. Об обстановке в Москве рассказал мэр Сергей Собянин. Он заявил, что ситуация с инфекцией в городе остается стабильной, и подчеркнул необходимость соблюдения масочного режима.

Около 800 тысяч москвичей уже сделали прививку от гриппа. Массовая вакцинация в столице стартовала с начала сентября. Планируется, что она охватит больше шести миллионов человек. Сергей Собянин выразил надежду, что это поможет избежать эпидемии гриппа, что особенно важно в период пандемии COVID-19. Главное, чтобы два вируса не "наложились" друг на друга. Пока заболеваемость сезонными ОРВИ даже ниже, чем в прошлые годы, в том числе благодаря масочному режиму. Снижается и количество заболевших коронавирусом - при том, что объемы тестирования растут.

"В настоящее время в Москве мы нарастили объём ПЦР-тестов в сутки до 60 тысяч. И около 50 тысяч – ИФА-тестов. Общий объём доходит до 100–110 тысяч в сутки. Это огромный объём, это самые большие объёмы, которые делают аналогичные города в мире", - заявил Собянин.

С наступлением осени большинство ограничений отменили, а значит рисков заразиться стало больше: начали учиться школьники и студенты, заработали детские сады, открылись театры, в Москву вновь хлынули туристы. Однако ситуация остаётся стабильной, и никаких новых ограничительных мер вводить не планируют, подчеркнул Сергей Собянин.

"Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать. Соблюдать требование масочного режима в метро, в торговле. Требования Роспотребнадзора, которые предъявляются к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, должны неукоснительно соблюдаться. В этом случае, мы думаем, ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - сообщил мэр Москвы.

В Москве продолжают активно заниматься разработкой новой вакцины от коронавируса. Вместо необходимых 40 тысяч добровольцев на призыв откликнулись 55 тысяч. Так что пострегистрационные исследования должны пройти максимально эффективно. Михаил Мишустин поблагодарил столичные власти за работу.

"Хотел бы выразить уверенность, что Москва как город, который внёс серьёзную лепту в борьбу с коронавирусом, обеспечена необходимыми соответствующими технологиями, потенциалом врачей, которые получили неоценимый опыт и помогают сейчас регионам, смогут оказать любую помощь. Но пока для этого нет предпосылок, как вы уже сказали. Осенние процессы, которые сегодня уже идут, по гриппу даже лучше, чем в прошлом году. И я бы просил Вас продолжить эту работу в тесной координации с Минздравом и Роспотребнадзором", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ситуация стабилизируется и в целом по стране. Первые партии новой вакцины от коронавируса, выпущенные в гражданский оборот, уже направлены в регионы. Активно идет и вакцинация против гриппа: закуплено более 60 миллионов доз препарата, прививку сделали более семи с половиной миллионов россиян. Значительное количество больниц и врачей, работавших в "красной зоне", смогли вернуться к плановой помощи. Число пациентов, которым требуется искусственная вентиляция лёгких, постоянно снижается.

"На сегодня на 126 тысячах койках находится 99 тысяч человек. Это около 80% коек. И занято сегодня 2,5 тысячи реанимационных коек, в реанимационных отделениях", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По уровню заболеваемости Россия остаётся на 40 месте в мире. Ежедневный прирост инфицированных по стране составляет не более половины процента - а это очень хороший показатель.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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