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Трамп набросился на Россию с абсурдными обвинениями

10:47
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Досталось и Бараку Обаме

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил на предвыборном митинге в  Миннесоте. Для привлечения на свою сторону избирателей  теперь, похоже,  все средства хороши.
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Открывая тайну, Трамп не преминул отметить, что сейчас у США есть более мощное оружие, из-за которого Москва и Пекин будут завидовать Вашингтону, сообщает "ТВ Центр".  Хозяин Белого дома вновь напомнил о разрекламированной им некоторое время назад "супер-пупер-ракете", способной развить скорость в пять раз превышающую скорость звука и не имеющей аналогов в мире.

Однако Пентагон не раз признавал, что по этому виду вооружений США существенно отстают от России и Китая. И даже просил удвоить военный бюджет на этот год.

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