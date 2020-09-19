Трамп набросился на Россию с абсурдными обвинениями

Досталось и Бараку Обаме

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Миннесоте. Для привлечения на свою сторону избирателей теперь, похоже, все средства хороши.

Открывая тайну, Трамп не преминул отметить, что сейчас у США есть более мощное оружие, из-за которого Москва и Пекин будут завидовать Вашингтону, сообщает "ТВ Центр". Хозяин Белого дома вновь напомнил о разрекламированной им некоторое время назад "супер-пупер-ракете", способной развить скорость в пять раз превышающую скорость звука и не имеющей аналогов в мире.

Однако Пентагон не раз признавал, что по этому виду вооружений США существенно отстают от России и Китая. И даже просил удвоить военный бюджет на этот год.

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