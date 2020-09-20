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В Нижнем Новгороде водители получают штрафы за несовершённые нарушения

13:29
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

В ситуации разбираются компетентные органы

В сложном положении оказались нижегородские автомобилисты. Десятки штрафов всего за несколько дней получили те, кто регулярно приезжает на машине в центр города. ГИБДД массово наказывает за неправильную парковку, хотя сами водители уверены - правил они не нарушали.
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Вот такой парадокс. Автомобилисты в шоке. Дорожная разметка указывает одно, а в ГИБДД считают иначе. По крайней мере, штрафы, которые приходят водителям, довольно странные.

В чём причина - не могут понять и юристы. Они предполагают, что виноваты так называемые, парконы – средства фиксации нарушений. Возможно, система дала сбой. Вот и фотографируют роботы всё подряд. В любом случае, это можно легко обжаловать в суде, сообщает "ТВ Центр". 

Сейчас в центре Нижнего Новгорода ведутся подготовительные работы по организации нового парковочного пространства. В связи с этим на улицах города появились обозначающие парковку дорожные знаки, закрытые тёмной пленкой, и соответствующая разметка на некоторых участках дорог. Из-за временного несоответствия дорожной разметки фактической дорожной обстановке владельцы припаркованных автомобилей получили штрафы.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Парковка в Нижнем Новгороде
Парковка в Нижнем Новгороде
Парковка в Нижнем Новгороде
Парковка в Нижнем Новгороде
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