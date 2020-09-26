За время беспорядков в США снесли десятки памятников Колумбу

Волнения продолжаются

Ещё несколько человек задержаны в американском Луисвилле. Там продолжаются акции в поддержку темнокожих. Стражам порядка пришлось применить светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу. Решение суда не предъявлять обвинений полицейским, причастным к смерти темнокожей Бреонны Тейлор, вновь заставил людей выйти на улицы.

Трагедия случилась полгода назад, когда правоохранители якобы без предупреждения ворвались в квартиру подозреваемой с обыском. После начала волнений местные власти пошли на уступки, пообещав ослабить полномочия правоохранителей. Тем не менее провокаторы продолжают разжигать недовольство.

Журналисты американского канала CBS подсчитали: с начала протестов в США демонтировали, обезглавили или даже утопили более 30 памятников Христофору Колумбу. Под горячую руку, или даже биту, попадают все исторические персонажи, кто мог быть причастен к работорговле и расизму. Такое разрушительное нежелание идти на диалог Дональд Трамп назвал опасным, ведь первыми во время беспорядков страдают сами афроамериканцы.

Выступая с программной речью в Атланте, президент добавил, что настоящее расовое равенство в стране наступит лишь с уходом его соперника Джо Байдена. Демократ в свою очередь упрекнул Трампа в бездействии в отношении России, без которой якобы ни одни выборы в США уже не обходятся. А заодно передал заокеанское послание в Москву.

__Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого так. Потому что это нарушение нашего суверенитета.

И чем дальше Байден заходит в своих абсурдных угрозах, тем больше вопросов к его адекватности даже у самих демократов. Кандидату припомнили старое выступление перед военными, в котором он умудрился этих самых военных и оскорбить, не стесняясь в крепких выражениях. Ролик тут же набрал миллионы просмотров.

Вот и приходится оправдываться - ещё один громкий скандал Байдену явно ни к чему. Демократы уже потеряли часть голосов афроамериканцев из-за другого неудачного выступления своего кандидата на телевидении. А теперь ещё могут лишиться и поддержки военных. Времени переломить ситуацию остается всё меньше - выборы уже через месяц. Согласно большинству опросов, пока Байден и Трамп идут почти вровень.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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