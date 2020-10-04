Поют вместе: Наташа Королёва нашла замену Тарзану

Звезда не обращает внимания на скандал с изменой мужа

Шум после громкого заявления Тарзана об измене никак не повлиял на его супругу. Судя по всему, Наташа Королёва просто решила не обращать внимания на разразившийся скандал. Правда, она перестала выступать на сцене со своим супругом, что раньше бывало нередко.

Теперь партнёр Королёвой на гастролях – её сын, 18-летний Архип Глушко. На недавнем концерте в Костроме он вышел на сцену вместе с мамой. Артистка спела с ним песню "Я заметила однажды". Когда-то Королёва исполняла её в дуэте с Тарзаном.

У сына стриптизёра есть артистические навыки: он хорошо танцует и неплохо поёт. Для выступлений он решил взять себе псевдоним Грек.

Напомним, Сергей Глушко, он же – Тарзан, публично покаялся в своей измене около месяца назад. Изменил Тарзан Наташе с актрисой и моделью Анастасией Шульженко. Она обошла все телевизионные шоу и рассказала о том, что находится в близких отношения с Тарзаном уже давно. Наташа Королёва, похоже, мужа простила, но публичных заявлений на эту больную для звёздной семьи тему всё-таки не делает.

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