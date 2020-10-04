ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поют вместе: Наташа Королёва нашла замену Тарзану

18:55
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Звезда не обращает внимания на скандал с изменой мужа

Шум после громкого заявления Тарзана об измене никак не повлиял на его супругу. Судя по всему, Наташа Королёва просто решила не обращать внимания на разразившийся скандал. Правда, она перестала выступать на сцене со своим супругом, что раньше бывало нередко.
Тарзан нашёл виновных в своей измене Королёвой

Теперь партнёр Королёвой на гастролях – её сын, 18-летний Архип Глушко. На недавнем концерте в Костроме он вышел на сцену вместе с мамой. Артистка спела с ним песню "Я заметила однажды". Когда-то Королёва исполняла её в дуэте с Тарзаном.

У сына стриптизёра есть артистические навыки: он хорошо танцует и неплохо поёт. Для выступлений он решил взять себе псевдоним Грек.

Напомним, Сергей Глушко, он же – Тарзан, публично покаялся в своей измене около месяца назад. Изменил Тарзан Наташе с актрисой и моделью Анастасией Шульженко. Она обошла все телевизионные шоу и рассказала о том, что находится в близких отношения с Тарзаном уже давно. Наташа Королёва, похоже, мужа простила, но публичных заявлений на эту больную для звёздной семьи тему всё-таки не делает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.