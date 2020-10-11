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Перемирие не соблюдается: Баку и Ереван сообщают о гибели мирных жителей

11:19
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Обстрелы продолжаются

В Баку положительно оценивают итоги переговоров по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. А глава непризнанной республики Араик Арутюнян поблагодарил нашу страну за посредничество.
Алиев раскрыл суть 10-часовых переговоров по Карабаху

Накануне, 10 октября Сергей Лавров поговорил по телефону с представителями Баку и Еревана. Участники конфликта подтвердили приверженность договорённости о прекращении огня.

Тем не менее стороны уже обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Как сообщили в Карабахе, ночью в Степанакерте прогремела серия взрывов. Ударам подвергся и город Шуши, сообщает "ТВ Центр".

Баку обвинил армянских военных в ракетном обстреле второго по величине города страны – Гянджи, а также крупнейшей на Южном Кавказе электростанции. Она обеспечивает энергией значительную часть Азербайджана. Обе стороны сообщают о погибших и раненых мирных жителях.

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