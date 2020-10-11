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Военные взяли под контроль ситуацию в Бишкеке

11:30
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

В городе введён комендантский час

В Бишкеке эта ночь прошла спокойно. После введения комендантского часа в столице Киргизии действуют повышенные меры безопасности. Ситуацию в городе контролируют военные. К исполнению обязанностей приступил новый премьер-министр республики. Садыр Жапаров уже сделал первые заявления. Он назвал Россию главным стратегическим партнёром Бишкека.
Новый премьер Киргизии пообещал скорую отставку президента Жээнбекова

На улицах города - танки и люди в военной форме, укомплектованные куда серьёзнее, чем обычные постовые. Комендантский час в действии. Тотальная проверка всех, кто решил совершить ночную прогулку, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация стабильная, серьёзных правонарушений во время комендантского часа не зафиксировано, сообщили в комендатуре Бишкека. Если не считать гулявших всю ночь сторонников Садыра Жапарова, которые с песнями, плясками и салютом отпраздновали назначение премьера.

Кандидатуру Жапарова на пост премьера парламент Киргизии утвердил накануне, 10 октября. Стоит отметить, что других претендентов и не было. В случае отставки президента его обязанности должен исполнять спикер парламента. Но во время голосования за Жапарова Мыктыбек Абдылдаев сложил с себя полномочия. По конституции Киргизии, в этом случае управление страной переходит к премьер-министру. Поэтому, вероятно, Жапаров и беспокоится о судьбе Жээнбекова и даже называет сроки отставки: он должен уйти в ближайшие день-два.

Жапаров и выдвинувшие его однопартийцы главной проблемой Киргизии называют коррупцию. Однако, по мнению новой команды, прежде всего следует вернуться в правовое поле, из которого Киргизия вышла 5 октября, когда в стране начались массовые протесты.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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