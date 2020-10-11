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В Москве растёт число госпитализаций больных COVID-19

13:34
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Прирост за неделю - более 12%

В Москве за последнюю неделю число госпитализированных с коронавирусом выросло на 12%, сообщили в оперативном штабе. С каждым днём растёт и число заболевших, но весенний рекорд не побит. 7 мая в столице было зарегистрировано 6 703 новых случая заражения.
В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Москве выявили 4 501 человека с коронавирусом, из них госпитализировано 994 пациента. На ИВЛ в московских больницах находятся 275 человек.

Детей среди заболевших немного - 10,9%. Основную часть составляют люди от 18 до 45 лет, их более 43%.

В штабе напомнили о том, что в Москве действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

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