"Сонный Джо Байден" заявил о выдвижении в Сенат

Оппонент Дональда Трампа заговаривается уже не впервые

Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, вернулся к активной предвыборной кампании. И, бравируя здоровьем, принялся крушить своего оппонента. Благо Джо Байден имел неосторожность покашлять и вдобавок сделал несколько оговорок, которые недоброжелатели будут смаковать еще долго. Но и у критиков Трампа появился повод для злословия. Выступив на публике без маски, глава Белого дома тут же получил обвинение в распространении инфекции.

Уже ставшим "знаковым" танцем Дональд Трамп заканчивает встречу с избирателями штата Флорида (см. видео репортажа). Переболевший COVID-19 и на две недели фактически выпавший из президентской гонки Трамп всем видом демонстрирует, что он вернулся с новыми силами.

"Я чувствую себя невероятно сильным. Готов спуститься к вам и расцеловать каждого. Мужчин, красивых женщин. Все получат крепкий поцелуй", - заявил Трамп.

До поцелуев пока не дошло. Но, чтобы очаровать колеблющихся избирателей, глава Белого дома, и правда, готов на многое. Обещал поставить лекарства, которыми его лечили от вируса, в каждую больницу. А если надо - самому стать донором плазмы. И, конечно, не упустил случая основательно пройтись по оппоненту Джо Байдену.

"Сонный Джо Байден - не самый приятный парень, признаюсь. Вы видели, что случилось. Если бы у меня был настолько плохой день, считай, всё. Зато - и это я знаю точно - у лидера Китая Си Цзиньпина, у президента России Владимира Путина, у северокорейского Ким Чен Ына - ум острый на 100%. А у Байдена - нет. У него не сто, не 80 и даже не 60", - уверен американский лидер.

Сразу несколько поводов для иронии кандидат от демократов предоставил как раз накануне. Сперва написал, как рад своему визиту в Пенсильванию. Хотя сам ехал в Огайо. Потом не смог вспомнить имя политика Митта Ромни. "Сенатор, который мормон. Ну, который губернатор…" – сказал Байден.

А ведь в 2012 году Ромни был оппонентом Обамы и самого Байдена - тогда кандидата в вице-президенты. Но и это еще не самое странное. Поднять брови в немом удивлении - как потом напишет пресса - публику заставил вот этот пассаж: "Знаете, мы все должны сплотиться. Именно поэтому я баллотируюсь. Как гордый демократ, я баллотируюсь в Сенат".

И ведь подобным образом кандидат от Демократической партии заговаривается уже не в первый раз. Впрочем, симпатизирующие демократам крупнейшие американские СМИ на это внимания как обычно не обратили. Зато поведение Трампа обсуждают с пристрастием. Во Флориде тот бросает со сцены медицинские маски.

При этом ни его сторонники, стоящие в толпе плечом к плечу, ни сам президент масок не надевают. Врачи Трампа уверяют, что его тест на коронавирус отрицательный. Но столь явное пренебрежение правилами безопасности все равно возмутило многих. Журналисты CNN, например, и вовсе заявляют, что предвыборные мероприятия экстерном выписавшегося из больницы главы государства станут источником массового заражения вирусом. В соцсетях теперь иронизируют: похоже, в ситуации, когда оба претендента на главный пост в стране настолько оторваны от реальности, выбирать придется не более достойного, а просто менее опасного.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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