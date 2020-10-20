Рыдающая Африкантова из "Дома-2" записала видео с места аварии

ДТП произошло в ночь на 20 октября

Бывшие участники "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в аварию на трассе Петербург - Москва.

В ночь на 20 октября автомобиль Mercedes Африкантовой и Капаклы занесло на мокром асфальте. Они врезались в дорожное ограждение. В машине сработали подушки безопасности, поэтому никто не пострадал.

Африкантова опубликовала в Instagram несколько видео после ДТП. "Я никогда не думала, что это может с нами произойти. Это очень страшно", - сказала Африкантова, рыдая.

Экс-звезды "Дома-2" ждали эвакуатор 3,5 часа. Потом их машину увезли на стоянку в Красногорск.

"У меня была такая сильная истерика. Я два часа ревела и не могла успокоиться", - сказала Марина Африкантова.

"Самое неприятное и страшное было смотреть, как Марина плачет и не может сказать ни одного слова! - написала в соцсети Татьяна Африкантова, мама Марины. - Первая мысль мелькнула, что с Ромой? Где Рома? Сердце замирало от ужаса, и когда Марина сказала, что с ними все хорошо и они отделались сильным испугом, стало сразу легче, что молодые наши дети живы и их спасли подушки безопасности, которые кругом!"

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