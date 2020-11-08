Учёные: каждый пятый россиянин имеет предиабет

Необходимо следить за своим здоровьем

Уже второй год подряд в России проводят День предиабета. Это состояние, по оценкам врачей, можно выявить у 20% взрослого населения нашей страны. Оно предшествует развитию серьёзного заболевания - сахарного диабета. Однако многие об изменениях своего здоровья даже не подозревают.

У этого состояния нет симптомов, а выявить его можно только в лаборатории. Тем не менее, предиабет - уже диагноз, он имеет официальный статус в международной классификации болезней и приводит к серьёзным последствиям.

"Через 5-7 лет этого предсостояния оно переходит в явный сахарный диабет. И это уже тяжёлая болезнь, инвалидизирующая болезнь, которая приводит к поражению глаз, сосудам сердца, сосудам почек, гангренам, ампутациям и так далее. Человек себя прекрасно может чувствовать, и ему ничего не прозвенит, что пора пойти к врачу", - говорит директор Института диабета ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии Минздрава, академик РАН Марина Шестакова.

По инициативе компании "Мерк" каждый год в конце октября проводится День предиабета, чтобы как можно больше людей узнали об этом заболевании. По данным масштабного исследования, которое проводили в Центре эндокринологии с охватом всех российских регионов, около 20% взрослых находятся в состоянии предиабета, и даже об этом не подозревают. Насторожить должны так называемые факторы риска.

"Прежде всего, это избыток массы тела или ожирение, нарушенный липидный обмен, высокий холестерин в крови, наличие сахарного диабета в семье", - рассказала Шестакова.

А ещё - возраст. Людям старше 45 лет врачи рекомендуют как минимум раз в три года проверять уровень сахара в крови. Диагноз "предиабет" даёт пациентам время - он легко корректируется правильным питанием и активным образом жизни. И позволяет замедлить и предотвратить развитие болезни в каждом втором случае.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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