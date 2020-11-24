"Требовал пиво": что известно о мужчине, захватившем детей в заложники

В отношении Дениса Бельтюкова возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге благополучно разрешилась драма с захватом малолетних заложников. В разгар рабочего дня нетрезвый мужчина забаррикадировался в своей квартире вместе с шестью детьми, самому младшему из которых всего три года. Захватчик был вооружен ножом и топором. Он угрожал убить мальчиков, если не выяснит отношения с женой, которая незадолго до инцидента сбежала от смутьяна и вызвала полицию.

Жильцы из дома напротив, напуганные душераздирающими криками, сняли видео, на котором запечатлен момент с мужчиной, захватившем детей в заложники. Полуголый мужчина высовывается из окна вместе с ребенком лет 10-12. К шее мальчика приставлен нож, а перед этим, говорят очевидцы, был и топор. Ребенок кричит от страха.

К дому стягиваются полицейские, экстренные службы. В квартире, как выясняется, не один, а шестеро детей. Их всех мужчина удерживает в заложниках, угрожая убить. Трое из них - его родные дети, еще трое - дети жены от первого брака.

Квартал оцеплен, люди не могут попасть домой. Пока спецназ разрабатывает план захвата, многие в ужасе пытаются припомнить, кто этот человек, в каких классах местной школы учатся его дети.

Про захватчика известно немного: 38 лет, зовут Денис Бельтюков, приехал с семьей в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад. Ни с кем особо не общался, но ничего подозрительного соседи не замечали.

"Мама адекватная, и дети в принципе нормальные: бегают, играют. Его, честно говоря, я не помню", - сообщила соседка Ирина.

Люди говорят, что Денис постоянно подозревал жену в измене. Сегодня утром после очередной ссоры выгнал ее из дома, сам заперся в квартире и начал угрожать расправиться с детьми. Жена и вызвала полицию. Она рассказала, что мужчина злоупотребляет алкоголем и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Уже две недели он принимает препараты, выписанные психиатрами, но спиртное употреблять не прекратил.

"Жена находится сейчас в полиции, она дала объяснение. Женщина говорит, что муж требовал пиво. Это сейчас уже будет рассматриваться в процессе расследования, поэтому сейчас мы не можем сказать конкретные требования", - заявила заместитель руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу СКР Екатерина Гилина.

Все шестеро заложников - мальчики от 3 до 15 лет. Операция по их вызволению длилась более 5 часов. Хозяин квартиры несколько раз менял свои требования, в итоге начал настаивать на том, чтобы к нему привели жену, которую сам же до этого выгнал. Но женщина идти боялась. Специалисты буквально "выторговывали" каждого ребенка. За все время переговоров из квартиры не раздалось ни единого детского крика.

Уже поздно вечером, когда все наконец закончилось, правоохранительные органы рассказали, что переговоры с мужчиной, который взял в заложники детей, проводил районный прокурор города Колпино Игорь Ивкин. Это были непростые переговоры, они велись несколько часов, но в результате удалось избежать штурма, мужчина сдался полиции без боя, позволил увезти себя в полицейской машине в отделение полиции. Детей в относительно спокойном и удовлетворительном состоянии вывели из квартиры и увезли в детскую больницу.

Как рассказал прокурор района, который вел переговоры со злоумышленником, тот даже не осознавал поначалу, какую серьёзную ситуацию создал. Мужчине казалось: все это обычная ссора с женой.

"Изначально он не рассматривал эту ситуацию столь серьезно, считая, что ничего не произошло. Я довёл до него, что сейчас тот момент, когда надо принять решительный шаг, всё или ничего. К счастью, он меня послушал", - рассказал Ивкин.

Первым из квартиры вынесли на руках самого младшего. Потом - остальных. Хозяина квартиры увезли в сопровождении того самого районного прокурора, который вел с ним переговоры. По предварительным данным, мальчики физически не пострадали, но с ними будут работать психологи и врачи.

"Детей отправили в 22-ю детскую городскую больницу. Ими займутся органы опеки", - сообщил Александр Попейко, официальный представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

В отношении Дениса Бельтюкова возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Ему грозит до 5 лет тюрьмы. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Колпино.

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