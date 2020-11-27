Собянин вручил многодетным семьям почетный знак "Родительская слава города Москвы"

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей к награде представлены 16 семей

В последнее воскресенье ноября во всём мире традиционно отмечают День матери. В Москве в преддверии праздника Сергей Собянин вручил почётный знак "Родительской славы" многодетным семьям. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей к награде представлены 16 семей.

Их первой дочери исполнилось 26. А пятой - на 20 меньше. Наталья и Олег Куприяновы про своих детей говорят честно - самые лучшие. "Вот каждый вечер мы собираемся, кто из школы, кто с института, кто с работы. Это непередаваемое просто ощущение, потому что все друг друга ждут. Много народу, всегда шумно", - рассказывают они.

Пара Куприяновых, как и еще 15 многодетных московских семей, в этот день приглашены на торжественную церемонию в московскую мэрию. Ее решили не отменять даже в период пандемии. Мэр Москвы вручает приглашенным почетный знак "Родительская слава".

"Я знаю, что такое воспитать одного, двух детей. Но когда в ваших семьях пять, а то и 10 детей, я представить не могу. Это очень сложно. Это действительно героический поступок, если особенно дети, как обычно это бывает в многодетных семьях, очень достойные, хорошо учатся. Это воспитанные дети. Создавать в семье такую атмосферу, приложить столько труда в наше непростое время - это, конечно, большой подвиг. Спасибо вам огромное!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В последние 10 лет, отметил Сергей Собянин, в Москве почти в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас их уже 165 тысяч. И, конечно, каждой семье город уделяет особое внимание: это и меры финансовой поддержки, и обширный пакет льгот.

"Могу сказать, что при планировании семей, я думаю, многие из нас, прежде всего рассчитывали на собственные силы. Но согласитесь, всегда хорошо чувствовать спину сильного союзника. В данном случае этот союзник - город Москва. Спасибо вам, Сергей Семенович!" – сказал многодетный отец Михаил Фонарев.

В Москве уже почти полмиллиона детей из многодетных семей. Это значит городу нужны новые детские сады, школы, поликлиники. Задачу, отмечает Сергей Собянин, московские власти прекрасно понимают, а потому строительство активно ведется даже сейчас, в период пандемии. Ведь и у хороших родителей не бывает ни праздников, ни выходных.

"Ну, конечно, в какой-то степени это подвиг, самоотречения, любви. Не все, конечно, получается, как хочется. Но я могу сказать, что это, конечно, огромное счастье. Когда они вырастают, когда они выходят во взрослую жизнь. И ты видишь - то, что было вложено, оно работает", - заявила многодетная мама Наталья Белова.

Эта церемония для них как маленькая награда за огромный труд.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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