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Кто мешает Зеленскому купить российскую вакцину

10:19
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Президент кивает на народ

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому изданию The New York Times, в котором с сожалением констатировал - США и Европа не включили Украину в список стран, которые должны получить вакцину в приоритетном порядке.
Зеленский попросил у Меркель вакцину от COVID-19

В связи с этим президент отметил, что теперь невозможно объяснить обществу, почему, когда Запад не даёт своей вакцины, украинцы не должны обратиться за ней к России.

Как пишет газета, Зеленский раздосадован недавним указом Трампа, которым тот запретил экспорт вакцины до тех пор, пока её не получат все американцы. Ранее украинский премьер на вопросы депутатов Верховной Рады ответил, что Киев ведёт переговоры со всеми мировыми производителями вакцин кроме российских, сообщает "ТВ Центр".

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