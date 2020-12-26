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Число инфицированных коронавирусом в России превысило 3 миллиона

11:03
  • суббота
  • 26 декабря 2020

За сутки заразились 29 258 человек

За сутки в России зафиксировано 29 258 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 021 964 человека с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В  Москве зарегистрировано 7 840 больных, всего в столице 779 584 инфицированных.  
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Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве  - 8 203 человека.

На этой неделе стало известно, что в России завершены испытания вакцины "Спутник V" на лицах старше 60 лет. Препарат признан эффективным и безопасным. Минздрав принял решение о старте вакцинации пожилых граждан.

Россия первой в мире начала применение вакцины от коронавируса. В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. К концу этой недели власти существенно расширили круг лиц, которые могут сделать прививку. К врачам, педагогам и соцработникам добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, рабочие промышленных предприятий, энергетики, транспортники и журналисты.
 

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