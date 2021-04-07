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Глава ДНР: Донбасс не хочет войны

13:16
  • среда
  • 07 апреля 2021

Но Киев продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе

Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт в регионе был урегулирован дипломатическим путем, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции.

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"Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", - цитирует Пушилина ТАСС.

Он при этом подчеркнул, что на линии соприкосновения ситуация остается крайне неспокойной и, более того, меняется в худшую сторону, количество обстрелов со стороны Украины увеличивается. ВСУ, подчеркнул глава ДНР, наращивают свой потенциал в Донбассе, это зафиксировано в отчетах ОБСЕ. Киев готов к возобновлению полномосштабных боевых действий, заключил Пушилин.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля - в регионе начались обстрелы. 30 марта президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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