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Пентагон обсудил с членами НАТО ситуацию на Украине

07:47
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Речь вновь шла об "угрозах" со стороны России

В пресс-службе министерства обороны Соединенных Штатов сообщили о виртуальной встрече, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя главы Пентагона по политическим делам Аманда Дори, а также ее коллеги из Канады, Литвы, Польши и Великобритании.
Пентагон призвал Россию объяснить перемещения сил на границе с Украиной

Темой обсуждения стала ситуация на юго-востоке Украины - в частности, "усиление военной активности России в регионе". Участники совещания при этом "подтвердили решительную поддержку евроатлантическим устремлениям и территориальной целостности Украины".

Кроме того, со стороны представителей военных ведомств последовали заявления о том, что Киев должен продолжать движение "в сторону оперативной совместимости с НАТО".

В последнее время страны Запада все чаще выражают обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже несколько раз подчеркивал, что перемещение Вооруженных сил не должно беспокоить другие государства, а происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

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