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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

14:39
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Киев сознательно идет на обострение, отметил президент

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в Кремле.

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Одной из главных тем беседы стала ситуацию на юго-востоке Украины. Российский лидер, отметили в Кремле, подчеркнул необходимость выполнения Киевом Минских договоренностей. Кроме того, глава государства обратил внимание на провокационные действия Украины - это, подчеркнул Путин, целенаправленное обострение обстановки.

"Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", - говорится в публикации.

Также сообщается, что Меркель во время разговора подняла тему отбывающего наказание в колонии Алексея Навального. Помимо этого, обсуждались вопросы работы в обеих странах иностранных СМИ и неправительственных организаций.

Обменялись стороны мнениями и еще по ряду тем: это, в частности, Сирия, Ливия и обстановка на Балканах.

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