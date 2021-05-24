Литва отказалась пропускать пролетевшие через Белоруссию рейсы

Накануне в минском аэропорту экстренно сел лайнер авиакомпании Ryanair

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать рейсы, пересекшие белорусское воздушное пространство. Об этом в понедельник пишет Bloomberg.

Уточняется, что речь также идет о рейсах, которые планируют свой полет через территорию Белоруссии.

В минувшее воскресенье лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту. На борту находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, против него в республике возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Страны Запада выступили с критикой инцидента. Вместе с тем в Москве призвали судить о произошедшем на основании всей имеющейся информации и не делать выводы впопыхах.

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