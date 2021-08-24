Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

В столичном регионе привилось около 80% педагогов

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок на уроках.

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", - цитирует градоначальника ТАСС.

Собянин добавил, что всего в столичном регионе привилось около 80% учителей.

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