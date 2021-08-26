Главу тюменского СК проверят после резонансного убийства школьницы

Расследование преступления проводилось неэффективно

Следственный комитет России начал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова из-за неэффективного расследования пропажи школьницы Насти Муравьевой.

Федеральные следователи выяснили, что Кубляков плохо организовал поисковые и оперативные мероприятия. В связи с этим дело было передано в центральный аппарат СКР.

Помимо этого, Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой – 40-летнего жителя Тюмени Виталия Бережного. Ему планируют предъявить обвинение по статье "Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием".

Бережной признался в преступлении и рассказал, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил Настю на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

Тело школьницы несколько дней Бережной хранил в холодильнике. Затем упаковал его в коробку из-под бытовой техники, замотал скотчем и 17 августа вывез в труднодоступное место на берегу озера Оброчное. Спустя два дня девочку нашли участники поискового отряда.

Кроме того, следователи выяснили, что Бережной непродолжительное время работал в органах внутренних дел в Ханты-Мансийском автономном округе. В Тюмень он переехал в 2015 году.

"Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции", - заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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