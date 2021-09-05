Побег из Афганистана: США больше не смогут менять мир под себя

Военные методы не сработают

Уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. И это, наверное, самое главное из выступления Джо Байдена по поводу афганской кампании, эхо от провального окончания которой отдаётся теперь по всему миру. Впрочем, это не значит, что менять мир Америка больше не будет. Будет, конечно. Любая империя, даже умирающая, не может вот так вот взять и отказаться от привычного для неё образа жизни. Просто Вашингтон пойдет другим и тоже проверенным путём. Пропаганду, мягкую силу и осла, гружёного золотом никто не отменял. Вопрос лишь в том, что и эти инструменты сегодня уже не всегда приносят желаемый результат. А проигрыши больно аукаются самим Штатам. И в Вашингтоне хватает людей, прекрасно это понимающих.

52% американских избирателей считают, что Джо Байден должен уйти в отставку из-за неудачного вывода войск из Афганистана. Что важно, среди тех, кто требует импичмента не только сторонники Республиканкой партии, но и Демократической. К народному гневу присоединились и сенаторы из комитета по разведке, они направили Байдену письмо, в котором открыто раскритиковали его работу. Впрочем, сам Джо уверен, что эвакуация из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.

Чтобы в противовес всему миру, шокированному чудовищной операцией вывода войск, называть провал успехом, необходимо быть либо фантастическим лжецом, либо просто страдать от слабоумия. Впрочем, чем бы не был наделён Байден сегодня большинство не на его стороне, и прежде всего потому, что он уничтожил главное и святое для каждого американца – репутацию США. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли уже называет Байдена хромой уткой.

Он утратил доверие всех военнослужащих и семей военных, к числу которых я с гордостью принадлежу. Он утратил доверие наших союзников, которые сейчас ведут переговоры без нас, потому что не знают, почему мы делаем то, что делаем. Он утратил доверие американского народа.

Европейские партнёры, действительно, уже несколько дней подряд говорят только о том, что у них больше нет лидера и прямо сейчас надо решать, как жить дальше, но уже без Америки.

"На встрече министров обороны ЕС употреблялись такие слова, как "фиаско", "горькое поражение". Также было абсолютно ясно заявлено, что в Афганистане Европа слишком сильно зависела от США. От Еврокомиссии и от уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Борреля поступают предложения основать общие европейские войска быстрого реагирования", - говорит корреспондент Das Erste Маркус Прайс.

Но, мало того, что Европе придётся что-то придумывать на военном фронте, так ещё на повестке неожиданно появилась и другая не менее глобальная проблема – идеологическая. Байден заявил, что Америка больше не будет распространять демократию. Эту идею поддержал неожиданно прозревший президент Франции. Он резюмировал, что события в Ираке, в Ливии и Афганистане показали - нельзя создать демократию с помощью оружия. В этих заявлениях Байдена и Макрона удивляет только одно – почему им для осознания очевидных вещей потребовались десятилетия?!

Впрочем, Байден, пообещав миру больше не навязывать демократию, тут же дал понять, что это вовсе не значит, что теперь Вашингтон заляжет на дно.

Мир меняется. У нас серьёзное соперничество с Китаем. Россия бросает нам вызовы на разных фронтах. Мы сталкиваемся с кибератаками и с распространением ядерного оружия. Мы должны укреплять конкурентоспособность Америки, чтобы отвечать на эти новые вызовы XXI века. Китаю и России очень хотелось бы, чтобы в этом соперничестве Соединенные Штаты ещё лет на десять завязли в Афганистане.

Америка неисправима, поэтому сенсационные обещания 46 президента отказаться от старой агрессивной роли – это всего лишь громкие и пустые слова. Вот как оценивает геополитическую ситуацию российский лидер Владимир Путин.

Про Афганистан говорят: "Мы залезли туда, мы совершили много ошибок". А в то же время в отношении других стран всё то же самое продолжается. Санкции – это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов. Дело не в России. Дело в других странах, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и в Латинской Америке, да везде, по всему миру. Вот если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Ну а конец это доминирования или не конец – это, знаете, прежде всего, зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене.

Кстати, пока Байден пытается сообразить, какую тактику выбрать на российско-китайском фронте, чтобы не опозориться как в Афганистане, прямо за его спиной именно сейчас назревает другая война: рушатся демократические институты в самой Америке. К президентским выборам 2024 года демократы и республиканцы хотят перекроить избирательное законодательство на свой лад. Эксперты опасаются, что мирно такие изменения не пройдут. И в итоге Америка, как политический маяк погаснет навсегда. Именно поэтому, чтобы избежать очередного фиаско, как утверждает телеканал Fox News, демократическая партия затеяла многоходовку. Журналисты считают, что Байден постарается хитрым способом обернуть афганскую трагедию в свою пользу.

Аналитики считают, что Байдену для спасения Америки от госпереворота необходимо удержаться в кресле до января. Полгода – это ровно тот срок, чтобы всё забыть и начать новую жизнь. Но, это в идеале и, если Белый дом сможет регулярно выдавать порции позитивных новостей.

Вера Щирова, "ТВ Центр".

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