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"Больших концертов не планируем": Собянин о праздновании Дня города

22:42
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Столицу украсят к празднику

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью каналу "ТВ Центр", как столица отпразднует День города 11 и 12 сентября в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы

"В этом году тоже будут такие скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев. Дизайнерских проектов в области ландшафта", - сказал градоначальник.

Он подчеркнул также, что столица будет украшена на праздник.

"Но каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем", - уточнил мэр.

Ранее Собянин пригласил жителей города принять участие в фестивале ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Он проходит с 1 сентября по 1 октября. В День города 11 сентября все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов - цветочных композиций на 17 площадках Москвы.

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