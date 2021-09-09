Турист из Москвы сорвался с горы в Сочи

На помощь пришлось вызывать вертолет
Во время спуска с горы Сахарный Псеашхо в Сочи со скального участка сорвался турист из Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
Уточняется, что пострадавшему 35 лет. Он получил травмы и не мог передвигаться самостоятельно.
"Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь", - рассказал собеседник агентства.
После этого туриста доставили в больницу на вертолете.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: