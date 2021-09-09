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Турист из Москвы сорвался с горы в Сочи

15:50
  • четверг
  • 09 сентября 2021

На помощь пришлось вызывать вертолет

Во время спуска с горы Сахарный Псеашхо в Сочи со скального участка сорвался турист из Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
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Уточняется, что пострадавшему 35 лет. Он получил травмы и не мог передвигаться самостоятельно.

"Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь", - рассказал собеседник агентства.

После этого туриста доставили в больницу на вертолете.

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