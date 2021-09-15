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Джонсон разжаловал главу МИД Британии

18:45
  • среда
  • 15 сентября 2021

Известен новый руководитель ведомства

Как следует из сообщения на сайте правительства Великобритании, премьер-министр страны Борис Джонсон разжаловал министра иностранных дел Доминика Рааба.
Посол предостерег британцев от повторения инцидента с эсминцем

Последний теперь будет занимать пост государственного секретаря по вопросам юстиции.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что причина - в ситуации в Афганистане. Рааб уехал в отпуск, когда боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" двигались на Кабул. Непрочитанными он при этом оставил тысячи электронных писем от ищущих помощи людей.

Новым главой британского МИД назначена Лиз Трасс, которая прежде была министром по международной торговле.

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