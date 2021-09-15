Джонсон разжаловал главу МИД Британии

Известен новый руководитель ведомства

Как следует из сообщения на сайте правительства Великобритании, премьер-министр страны Борис Джонсон разжаловал министра иностранных дел Доминика Рааба.

Последний теперь будет занимать пост государственного секретаря по вопросам юстиции.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что причина - в ситуации в Афганистане. Рааб уехал в отпуск, когда боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" двигались на Кабул. Непрочитанными он при этом оставил тысячи электронных писем от ищущих помощи людей.

Новым главой британского МИД назначена Лиз Трасс, которая прежде была министром по международной торговле.

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