Зеленский ошибся при цитировании Путина на Генассамблее ООН

Президент Украины приписал "мюнхенской речи" цитату Владимира Путина из выступления в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Среди главных тем - вполне ожидаемо - было состояние и перспективы отношений России и Евросоюза. Программа у министра иностранных дел России в Нью-Йорке насыщенная. За последние сутки Сергей Лавров уже успел пообщаться с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Ирландии, Польши, Египта, а также с генсеком НАТО.

В ООН у российского министра иностранных дел - плотный график. 12 рабочих встреч за один вечер, среди которых переговоры с коллегами из Словакии, Сирии, Японии, Франции. Кроме этого, прошла беседа с председателем 76-й сессии Генассамблеи Абдуллой Шахидом.

Важные персоны международной политики на Генассамблее ОНН собрались впервые за два года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она проходила онлайн. В этот раз все почти как обычно, если не считать обязательного ношения масок и разделительных перегородок.

Обсудить, разумеется, есть что. Это и ситуация в Афганистане, Иран, борьба с пандемией. Вопросы, которые, видимо, так спешил обговорить с российским министром еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, что пришел на встречу раньше согласованного времени и столкнулся с делегацией из Японии, которая уже готовилась войти в переговорную. Боррелю пришлось подождать.

Сам Жозепп Боррель незадолго до Генассамблеи заявлял, что отношения России и ЕС сейчас находятся в низшей точке. И он был бы рад изменить ситуацию. Чему, конечно, будет рада и Москва. В Кремле не раз повторяли: Россия - за диалог, но на равных. Вероятно, об этом глава МИД еще раз напомнил генсеку НАТО. За двусторонними переговорами, с которым пресса следила так напряженно, что Сергею Лаврову даже пришлось разрядить атмосферу шуткой.

"Ребята, можете не испытывать удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", - заявил он.

А вот кто и хотел бы, да по-прежнему не берут – так это Киев. Владимир Зеленский с высокой трибуны снова говорил о главных украинских гештальтах. Билет в Евросоюз, членство в НАТО. Для большей убедительности, как обычно, пугая "агрессией России" и вспоминая цитаты из "мюнхенской речи" Владимира Путина, которых в той речи не было. А еще попросил ООН разобраться, на каком основании Москва выдает паспорта гражданам Донбасса, по которым, хотя этого президент Зеленский, конечно, не сказал, вот уже который год стреляют украинские силовики.

"ООН - это не дебаты, а возможность задать прямые и откровенные вопросы, например, касательно выдачи сотням тысяч украинцев паспортов другого государства. Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? То, что ООН проигнорировала крымскую платформу, площадку для решения проблем международного права и оккупации, это какие-то новые, мне кажется, никем не утвержденные принципы. Если мы хотим оживить ООН, то давайте помнить, что тут нет избранных, которых нельзя обижать?" - сказал Зеленский.

Но громкое требование оживить ООН от президента Украины мало кто услышал. В зале в это время было фактически пусто.

Не обратила на него внимания и международная пресса, которую куда больше волновал скандал с президентом Бразилии. Болсонару вообще не верит в опасность коронавируса, приехал на Генассамблею без прививки. И вот теперь вынужден уйти на карантин. Так как ковидом заболел один из членов бразильской делегации.

Или продолжающаяся ссора Франции с Британий, США и Австрией. После того, как Канберра аннулировала заказ на закупку французских подлодок, предпочтя им британские и американские, Париж отменил все переговоры с партнерами на полях Генассамблеи.

Кстати, с главой российского МИД его коллега Жан-Ив Ле Дриан встретится уже сегодня. А выступление Сергей Лаврова перед Генассамблеей запланировано на субботу, 25 сентября.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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