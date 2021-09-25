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Сочи снова затопило: реки вышли из берегов

11:41
  • суббота
  • 25 сентября 2021

На улицы вышла спецтехника

В Сочи спасатели и работники коммунальных служб устраняют последствия залповых ливней. Из-за сильных дождей вышли из берегов две реки. Вода устремилась на городские улицы.
Ураган разрушил набережную в Сочи

Власти просят жителей города и его окрестностей оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с улиц. Дождь, по прогнозу синоптиков, продолжится в воскресенье, 26 сентября.

Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. На улицах дежурят бригады спасателей и коммунальщиков со спецтехникой.

Из-за непогоды отменены гонки "Формулы-2". Под вопросом проведение российского этапа "Формулы-1", квалификация должна состояться 25 сентября во второй половине дня.

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