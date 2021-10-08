Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в океане

Пострадали 11 моряков

На минувшей неделе американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась в Индо-Тихоокеанском регионе с неизвестным объектом, передает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.

Уточняется, что инцидент произошел 2 октября. Субмарина находилась под водой.

Как сообщили в ВМС, ядерная силовая установка не пострадала, сейчас подлодка находится в безопасном и стабильном состоянии.

По данным USNI News, пострадали как минимум 11 моряков. Они получили легкие и средние травмы. Сигналов бедствия субмарина не подавала. Сейчас она идет в сторону базы на Гуаме.

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