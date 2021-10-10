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Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельную аварию в Сочи

14:04
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

ДТП произошло по дороге в аэропорт

Ксения Собчак попала в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Микроавтобус, в котором ехала на пассажирском месте телеведущая, столкнулся лоб в лоб с легковой машиной.
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В результате аварии погибли два человека в легковушке. Сама Собчак не пострадала и продолжила движение в сторону аэропорта на другом автомобиле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой анонимный источник.

Ни сама телеведущая, ни правоохранительные органы пока не выступали с заявлениями по поводу этой аварии. Известно, что она произошла 9 октября.

 

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