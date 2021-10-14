ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о реконструкции столичных поликлиник

20:21
  • четверг
  • 14 октября 2021

Власти Москвы поставили задачу реконструировать 200 поликлиник

За всю историю Москвы в городе было построено 400 зданий поликлиник, столичные власти поставили себе задачу реконструировать 200 из них. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
Собянин открыл поликлинику в Кузьминках после комплексной реконструкции

"Это будут новейшие, современные, не хуже коммерческих, поликлиники. Половина из них и сегодня имеет приличный вид - недавно построены. А 200 - некоторые находятся в неприглядном состоянии, некоторые - более менее, но тоже не отвечают современным требованиям. Мы поставили задачу, чтобы все клиники Москвы отвечали высоким требованиям москвичей", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что люди не верили, что удастся реализовать эту программу.

Собянин также рассказал, что работа павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, возобновится весной. Там горожане смогут бесплатно пройти диспансеризацию.

"Павильоны "Здоровая Москва" - это некие выносные фронт-офисы поликлиник, чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. Сделать это во время прогулок в парках быстро бесплатно и не приходить в поликлинику, которая порой переполнена, очереди и так далее. Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", - сообщил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что электронная медицинская карта продолжает набирать популярность, доступ к ней получили уже почти 4 миллиона москвичей. 

Всего с момента запуска москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника после реконструкции
Поликлиника после реконструкции
Врач в поликлинике
Врач в поликлинике
Новая поликлиника
Новая поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.