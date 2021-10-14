Собянин рассказал о реконструкции столичных поликлиник

Власти Москвы поставили задачу реконструировать 200 поликлиник

За всю историю Москвы в городе было построено 400 зданий поликлиник, столичные власти поставили себе задачу реконструировать 200 из них. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Это будут новейшие, современные, не хуже коммерческих, поликлиники. Половина из них и сегодня имеет приличный вид - недавно построены. А 200 - некоторые находятся в неприглядном состоянии, некоторые - более менее, но тоже не отвечают современным требованиям. Мы поставили задачу, чтобы все клиники Москвы отвечали высоким требованиям москвичей", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что люди не верили, что удастся реализовать эту программу.

Собянин также рассказал, что работа павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, возобновится весной. Там горожане смогут бесплатно пройти диспансеризацию.

"Павильоны "Здоровая Москва" - это некие выносные фронт-офисы поликлиник, чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. Сделать это во время прогулок в парках быстро бесплатно и не приходить в поликлинику, которая порой переполнена, очереди и так далее. Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", - сообщил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что электронная медицинская карта продолжает набирать популярность, доступ к ней получили уже почти 4 миллиона москвичей.

Всего с момента запуска москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой.

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