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Собянин рассказал о специализированных онкологических центрах

20:27
  • четверг
  • 14 октября 2021

Таких в столице создано уже шесть

Как отметил в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня ожидаемая продолжительность жизни человека - под 80 лет, и чем ближе к 80 годам - тем выше риск онкологических заболеваний. 
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По словам градоначальника, в Москве около 500 тысяч людей, которым за 80 лет, поэтому вопрос борьбы с онкологией особенно важен для городских властей. На это направление важно выделять средства из бюджета.

"Онкологическая помощь в Москве была очень разбросана, это не очень хорошо. Сегодняшнее лечение предполагает последовательный процесс - от диагностики, амбулаторной помощи, хирургической помощи, химиотерапии. Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и лабораторию, и хирургию. Эти центры способны оказать человеку любую помощь в борьбе с онкологией. Пациент находится в одной организации с начала до конца, за него отвечает центр в целом", - заметил мэр.

Что касается ранней выявляемости онкологических заболеваний, Собянин отметил, что ей занимаются все поликлиники города - если врач видит предрасположенность, он обязан направить человека на дальнейшие исследования. Кроме того, в Москве созданы два центра гастроскопии, которые дают возможность провериться и на ранних стадиях зафиксировать заболевание. Один такой центр уже запущен, второй - в процессе запуска.

"Это во многом, конечно, зависит и от самих горожан, которые должны ответственно подходить к диспансеризации", - добавил глава города.

По параметрам доступности онкопомощи Москва может конкурировать с любым городом мира, заметил мэр.

Был создан специальный помощник телемедицины, который будет контролировать прохождение человеком всех стадий лечения, уточнил Собянин. В основе - работники МФЦ, которые делегированы на эту функцию и только ей занимаются. 

Ранее Собянин сообщил, что с 2022 года в Москве лекарства последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя видами онкологических заболеваний.

Московские власти ежегодно выделяют более 33 миллиардов рублей на обеспечение жителей столицы препаратами для лечения рака. Благодаря внедрению расширенных стандартов лекарственной терапии с 2019 года почти 55 тысяч онкологических больных получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

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