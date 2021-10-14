"БКЛ - крупнейший проект": Собянин высказался о развитии метро

Кольцо скоро замкнется

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" о развитии Московского метрополитена.

"БКЛ - крупнейший проект, мы достаточно быстро его строим. Пытаемся в год построить 10 станций. Треть всех станций введена, треть будет введена в ближайшее время. На следующий год остается еще треть. К концу следующего года, я надеюсь, кольцо замкнется. Эффект будет важен для всех, кто пользуется транспортом. Разгрузится центральная часть метро, оно станет свободнее. Экология станет лучше", - сказал мэр.

Он добавил, что "с линиями" зайти в центр города сегодня невозможно, Кольцевая при этом перегружена. БКЛ призвана решить эту проблему.

Сейчас власти работают также над Бирюлевской и Троицкой ветками метро. Кроме того, появится станция метро "Внуково".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пассажиропоток в столичном метро восстановился на 83% от зафиксированных до пандемии COVID-19 значений.

По словам Ликсутова, по восстановлению количества поездок российская столица опережает метрополитены Парижа, Берлина, Пекина и Стамбула. Впереди лишь Гонконг и Шэньчжэнь.

"Мэр Москвы уделяет особое внимание тому, чтобы каждая поездка была безопасна", - добавил заместитель градоначальника.

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