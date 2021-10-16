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В России запустили счётчик вакцинации от коронавируса

13:52
  • суббота
  • 16 октября 2021

Данные будут регулярно обновляться

На портале стопкоронавирус.рф заработал счётчик вакцинации россиян. Там же появилась карта общей ситуации с заболеваемостью по регионам. Данные будут обновляться еженедельно.
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию

Судя по опубликованным 16 октября данным, полностью в России привиты 47 558 639 человек, первый компонент вакцины получили 51 018 767 россиян. Специалисты оценивают уровень коллективного иммунитета в России в 45%.

На этой неделе в стране наблюдается рост числа заболевших. 16 октября зафиксирован максимум с начала пандемии: коронавирусом за сутки заразились 33 208 человек.

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