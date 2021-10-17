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Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с Днём отца

15:10
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Этот праздник впервые отмечается в России

17 октября в России впервые на общефедеральном уровне отмечается День отца. Звёздное семейство Галкиных-Пугачёвых с огоньком отпраздновали его.

"Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили", - написал папа Лизы и Гарри у себя в Instagram и прикрепил видео, на котором звучат поздравления.

Лиза вручила папе оригами кролика и рисунок хрюшки, а Гарри зачитал рэп собственного сочинения:

С Днём отца тебя поздравить,

Папа, от души хочу!

Ты пример, ты мой советчик,

все с тобой мне по плечу, йоу!

Максим обрадовался подаркам. В его семье всегда креативно подходят к знаменательным датам. "Счастливый папа! Чудо-дети", - написали подписчики Галкина.

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