Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с Днём отца

Этот праздник впервые отмечается в России
17 октября в России впервые на общефедеральном уровне отмечается День отца. Звёздное семейство Галкиных-Пугачёвых с огоньком отпраздновали его.
"Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили", - написал папа Лизы и Гарри у себя в Instagram и прикрепил видео, на котором звучат поздравления.
Лиза вручила папе оригами кролика и рисунок хрюшки, а Гарри зачитал рэп собственного сочинения:
С Днём отца тебя поздравить,
Папа, от души хочу!
Ты пример, ты мой советчик,
все с тобой мне по плечу, йоу!
Максим обрадовался подаркам. В его семье всегда креативно подходят к знаменательным датам. "Счастливый папа! Чудо-дети", - написали подписчики Галкина.
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