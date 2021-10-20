Су-30 сопроводили американские бомбардировщики над Черным морем

Нарушения государственной границы России не допущено

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Чёрного моря два самолета ВВС США B-1B. Они приближались к границам России.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря", - приводит сообщение Минобороны РИА "Новости".

Иностранные самолеты в итоге развернулись, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - уточнили в центре.

Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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