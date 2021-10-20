Су-30 сопроводили американские бомбардировщики над Черным морем

Нарушения государственной границы России не допущено
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Чёрного моря два самолета ВВС США B-1B. Они приближались к границам России.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря", - приводит сообщение Минобороны РИА "Новости".
Иностранные самолеты в итоге развернулись, российские истребители вернулись на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - уточнили в центре.
Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram