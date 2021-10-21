Выступление Путина на "Валдае". Главное

Президент обозначил свое мнение по ключевым мировым проблемам

"Разумный консерватизм" становится рациональной основой политического курса в условиях структурного слома и мирового переустройства. Такое мнение высказал Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай". Дискуссия в Сочи закончилась в четверг вечером. Изменения в мире набирают обороты, их не остановить, отметил российский лидер, а реагировать на их последствия придётся всем - вне зависимости от политического устройства, экономики или идеологии.

150 экспертов, примерно половина из которых иностранные. Плюс, те, кто участвуют в заседании по видеосвязи. США, Китай, Германия - в общей сложности, представлены более полусотни стран. Подробный разговор с президентом о том, как стремительно меняется мир и как Россия отвечает на глобальные вызовы.

"Не дай вам бог жить в эпоху перемен" - процитировал Конфуция Владимир Путин в самом начале своего выступления. Сейчас человечество переживает концептуальный и цивилизационный кризис. Существующая модель капитализма, считает президент, себя исчерпала. И речь не только о политических и экономических процессах. Противоречия с Западом не только экономические и политические, а, скорее, ценностные, при формировании своих подходов Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.

"В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете", - сказал Путин.

Теперь Советский Союз пытаются поставить на одну чашу весов с гитлеровской Германией, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой и перекроить послевоенный миропорядок.

"Давайте не забудем - а кто Берлин взял штурмом? Американцы? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? Вспомнить не сложно. Это очевидный факт. 75, а то и 80% всего потенциала вермахта было уничтожено Красной армией. Вы что, подзабыли это совсем? Не подзабыли, а просто используют события прошлого для решения сегодняшних внутриполитических вопросов. Это плохо. Потому что такое манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет", - отметил Путин.

Ровным счетом так сейчас поступают на Украине. Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей за независимость, строит "Антироссию". Посетивший накануне Киев глава Пентагона, по сути, открывает Украине двери в НАТО, уверен российский президент.

"Со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии движения инфраструктуры НАТО на запад не будет, хотя бы в этом Россия должна быть уверена. Так говорили. Ну это ж публичные заявления. Что на практике? Обманули. А военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации, мы это хорошо осознаём. Под маркой учебных центров можно всё, что угодно, разместить, не мы же лезем со своими ракетами, а нам их под нос подсовывают", - сказал Путин.

При этом российский газ на Западе называют "оружием Москвы". Обвиняя нашу страну в сложившемся европейском энергетическом кризисе. Президент уже отвечал на этот вопрос на Российской энергетической неделе. Пришлось повторить еще раз.

"Возможно ли увеличение поставок российского газа в Европу? Да, возможно! Первая труба "Северного потока-2" заполнена газом. И если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд кубов. До конца декабря будет завершена работа по заполнению второй трубы, в общем объеме это 55 млрд кубометров. Это прилично! Как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", - сообщил Путин.

Политические циклы, делится наблюдениями Путин, не совпадают с энергетическими. Решение принимают не специалисты.

Турецкий президент недавно заявил, что "горста победителей - имея ввиду пятерку постоянных членов - не должна решать судьбу мира". "Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Всё! Это просто площадка для дискуссий будет. Валдайский клуб номер два!" - сказал Путин.

Встречу с Джо Байденом в Женеве Путин назвал продуктивной. По генеральным договорённостям Россия и США двигаются вперёд. Еще одному эксперту из США встречный вопрос от Путина - про Трампа. Вакцинация - тоже важный вопрос. Принуждать никого не нужно, подчеркивает Путин.

"Любое навязанное решение можно обойти – ну, будут справки покупать. Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Как их обойти, думают миллионы - они, как правило, выигрывают. Не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь", - рассказал Путин.

Матвей Шестаков, Александр Медведев, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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