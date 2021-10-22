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Первый грузовой корабль пристыковался к модулю "Наука"

08:28
  • пятница
  • 22 октября 2021

Скоро туда доставят новый узловой модуль "Причал"

Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-17" причалил к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на Международной космической станции. Наблюдать за этим можно было в ходе трансляции на сайте "Роскосмоса".

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"Прогресс МС-17" стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к модулю "Наука". До этого автономный полет "Прогресса" продлился более суток.

В настоящее время "Науку" готовят к приему нового узлового модуля "Причал". Его доставит в ноябре транспортный корабль-модуль "Прогресс М-УМ".

"Прогресс МС" используется для доставки на МКС различных грузов. Это в том числе топливо, оборудование, продовольствие. Кроме того, корабль может корректировать орбиту станции.

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