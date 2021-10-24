Более 35 тысяч больных коронавирусом выявлено за сутки в России

Регионы вводят жёсткие ограничения

За сутки в России зафиксировано 35 660 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 8 241 643 человека с COVID-19, умерло 230 600 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 5 279 больных, всего в столице 1 766 929 инфицированных, скончались 30 703 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 23 октября 2021 года – 37 678 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Минобрнауки предложило два варианта для вузов в нерабочие дни. Учебные заведения могут предусмотреть обучение студентов в формате самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Часть вузов прислушались к рекомендациям министерства и объявили об уходе на дистанционное обучение.

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