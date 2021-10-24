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В чём суть разногласий сторонников и противников вакцинации

14:51
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Общество раскололось

 
"Проблема с сознательностью": Песков объяснил низкий уровень вакцинации в России

Пандемия коронавируса продолжается уже более полутора лет. За это время учёные и врачи проделали колоссальную работу, многое узнали о коронавирусе и главное - разработали эффективные вакцины.

Правда оказалось, что убедить людей сделать прививку подчас сложнее, чем победить заразу в организме конкретного пациента.

Так называемые антиваксеры не верят ни докторам наук, ни властям, ни статистике. На всё у них есть свои аргументы.

О едва ли не самом важном для человечества конфликте современности - Виктор Прокушев (смотрите видео).

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