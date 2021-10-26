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В Москве повысили размер минимальной пенсии

16:10
  • вторник
  • 26 октября 2021

Доплату к пенсии получают 2,1 миллиона столичных жителей

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты проиндексируют на 4,8%.
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"Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21193 рублей", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что доплату к пенсии получают 2,1 миллиона москвичей.

Ранее в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Собянин рассказал о столичных социальных выплатах. "В этом году мы тоже проиндексируем все соцвыплаты. Минимальная пенсия в Москве будет увеличена до 21 с лишним тысячи рублей. Это раза в полтора больше, чем федеральный стандарт", - сказал тогда градоначальник.

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