Москва перепроверяет данные о беспилотнике в Донбассе

В случае с Украиной тяжело понять, где правда, а где вымысел

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Москва перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в контакте с представителями Донбасса.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что дрон турецкого производства нанес удар по позициям ополчения самопровозглашенной ДНР в Донбассе. Военные заявляют, что приказ о боевом применении беспилотника отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса", - подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС).

Он добавил, что эта история должна заставить задуматься тех, кто "потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО".

Киевский режим Лавров назвал "подконтрольным неонацистам".

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