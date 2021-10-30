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Путин призвал обновить вакцины в связи с мутациями коронавируса

14:49
  • суббота
  • 30 октября 2021

Президент выступил на саммите G20

Владимир Путин призвал выработать механизмы оперативного обновления вакцин из-за мутаций коронавируса. С таким обращением президент выступил на саммите G20.
Разработчик "Спутника V" назвал сроки изменения вакцины при мутации вируса

"По мнению экспертов, коронавирус будет ещё долго представлять опасность. С учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", - сказал Путин, выступая на саммите в режиме видеоконференции.

Глава государства также указал на то, что первая зарегистрированная в мире российская вакцина "Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность. Также президент отметил, что помимо двухкомпонентного "Спутника V" в России применяется вакцина "Спутник Лайт". Она может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин.

Путин затронул и тему восстановления экономики после удара пандемии. По его мнению, обеспечить устойчивое восстановление и повысить уровень жизни людей можно только при равноправном сотрудничестве всех стран и народов, сообщает "ТВ Центр".

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