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Еще 6628 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве

12:18
  • среда
  • 03 ноября 2021

За сутки госпитализированы 1536 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6628 человек, сообщает в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.
В Минздраве оценили ход вакцинации от коронавируса

Всего в столице поправился 1 611 991 пациент.

"В Москве выявлено 6827 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1536 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находится 751 человек", - добавили в штабе.

Власти напомнили, что вакцинация - единственный способ победить пандемию. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации представлена здесь.

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