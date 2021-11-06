Регионы продлевают нерабочие дни из-за роста заболеваемости

Вводятся новые ограничения

Из-за сложной ситуации с коронавирусом сразу несколько регионов вынуждены продлить нерабочие дни или ввести новые ограничения. В Саратовской области отменили почти все спортивные мероприятия. В Оренбурге школьников начали выборочно тестировать на ковид, а в Краснодаре без QR-кода теперь не попасть в кафе и рестораны.

В нерабочие дни Третьяковская галерея, как все музеи и театры Москвы, принимает посетителей по временным правилам. У входа - очередь из желающих попасть в залы поскорее. На входе проверяют QR-код, измеряют температуру. А вот чтобы соблюдалась социальная дистанция, инспекторы ОАТИ, контролирующие соблюдение антиковидных ограничений, не заметили. За нарушение теперь придётся оправдываться администрации.

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, действуют в столице уже вторую неделю. Запрещены массовые мероприятия, не работают бары и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, на замке фитнес-центры и салоны красоты, сообщает "ТВ Центр".

Дезинфекция - ещё одна действенная мера, позволяющая сдержать распространение коронавирусной инфекции. Сотрудники МЧС по всей стране обрабатывают здания крупных транспортных узлов, детские площадки и гражданские объекты.

За неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в десяти регионах страны. Число госпитализаций, как и тяжёлых больных растёт в геометрической прогрессии в национальных республиках Поволжья, на Урале и в Сибири.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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