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Собянин: в Москве не будут продлевать нерабочие дни

13:58
  • среда
  • 03 ноября 2021

В столице удалось стабилизировать ситуацию с пандемией

Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического цента ГКБ имени Буянова.

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"В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Мэр Москвы отметил, что несмотря на прекращение нерабочих дней, необходимо соблюдать санитарные нормы.

В среду оперштаб сообщил, что в Москве за сутки выявлено 6 827 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1 536 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находится 751 человек. В городе выздоровели ещё 6 628 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 611 991.

"Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", — говорится в сообщении штаба по борьбе с пандемией.

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