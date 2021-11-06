Зеленский сделал циничное заявление в 78-ю годовщину освобождения Киева

Президент Украины пытается переписать историю

В Киеве отметили 78-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Простые граждане и представители оппозиции возложили цветы к мемориалам.

В памятных мероприятиях приняло участие и высшее руководство страны, но даже в такой праздник оно не смогло удержаться от заявлений в духе антисоветской политики и попыток переписать историю, сообщает "ТВ Центр".

Президент Зеленский в праздничный день ограничился возложением цветов в музее под Киевом и написал пост в соцсетях. Где ни слова не упомянуто о зверствах нацистов в оккупированном городе, а главный акцент сделан на бездушности советского командования.

Освобождение Киева - это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов.

После таких слов становится ясно, что для украинской власти освобождение Киева от оккупантов - это не праздник. Ко всему прочему националисты обратились к президенту с петицией переименовать закупленные в Турции ударные беспилотники "Байрактар" в "Бандеру", так как теперь это имущество Украины.

Россию на Украине вновь обвиняют в том, что якобы к границе стягиваются войска. Даже если бы и так, заметил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, то перемещение российских войск по территории России другие страны волновать не должно.

Москва никому не собирается угрожать. Чего не скажешь о Киеве и Вашингтоне. В Чёрное море вошли военные корабли США. То есть достаточно чётко видно, кто не против повышения ставок в Донбассе. Российское посольство в США посоветовало партнёрам поумерить амбиции.

Уже достоверно известно, что во время визита в Москву главы ЦРУ Уильяма Бёрнса обсуждалась тема Украины. Это подтвердили в российском МИДе. CNN сообщает, что после Бёрнс звонил Зеленскому, пытаясь снять напряжённость.

Это в интересах Киева - в стране начинается острейший энергетический кризис, и никто и из западных партнёров не хочет из своего кармана помогать Украине решать проблемы. Для прохождения отопительного сезона нужен уголь, а его так мало, что уже останавливаются ТЭС.

И нужен газ, но далеко не факт, что его получится в этом году взять благодаря транзитной трубе, ведь и в Европе не хватает голубого топлива. Теперь Зеленскому холодной зимой придётся объявлять флешмоб "Прикрути". И вряд ли на Украине кому-то это покажется смешным.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram