Саакашвили перевели в тюремную больницу

Экс-президент Грузии ранее объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья, передает ТАСС со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Минюста страны.

"Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - ранее заявила мать экс-главы государства Гиули Аласания.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе же рассказал, что консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции доставить бывшего президента в медицинское учреждение.

Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди". В тюрьме он объявил голодовку.

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